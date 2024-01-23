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Жулин назвал Камилу Валиеву «мадонной фигурного катания»

Жулин назвал Камилу Валиеву «мадонной фигурного катания»
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Двукратный призёр Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева является «мадонной фигурного катания».

«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений. А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!», — сказал Жулин в интервью Sport24.

Напомним, фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата — триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022-го во время Олимпийских игр в Пекине.

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