Чемпионка США Левито: Евгения Медведева — моя любимая фигуристка на все времена

Чемпионка США – 2023, чемпионка мира среди юниоров 16-летняя фигуристка Изабо Левито ответила, с каким знаменитым человеком хотела бы встретиться и почему.

«В моей голове есть несколько людей, которые не относятся к фигурному катанию, но я не думаю, что должна называть их. Потому что потом я буду думать: «Боже мой, я не должна была этого говорить!» Но это могла бы быть Евгения Медведева, она мне очень нравится. И мне нравится видеть то, как она выросла, она – моя любимая фигуристка на все времена. Она – мой кумир, и она мне всегда очень нравилась. Я вдохновляюсь, глядя на неё, на её артистизм. Так что да, я бы выбрала Евгению Медведеву, определённо», — сказала Левито на YouTube-канале Ice Skating International Online.