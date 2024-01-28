Гущина рассказала, как на неё повлиял уход из группы Андрея Мозалёва

17-летняя российская фигуристка Ксения Гущина, одержавшая сегодня победу на чемпионате Санкт-Петербурга с результатом 216,21 балла, прокомментировала свой успех.

Напомним, в прошлом году Гущина также стала лучшей на этом турнире.

«Как повлиял на меня уход Андрея Мозалёва из группы? Давайте много об этом не будем, на меня он никак не повлиял, потому что со мной как работали, так и работают. Внимания столько же.

Когда было больше эмоций от победы на этом старте — в прошлом году или в этом? Мне кажется, сейчас. Сейчас с конкуренцией было немного сложнее. Было волнительно, что нужно было повторить результат, очень хотелось, в следующем году, надеюсь, тоже получится. Как праздновать буду? Не знаю, ещё не решила, ещё показательные будут. Большое ли это событие? Достаточно значимая победа», — передаёт слова Гущиной из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.