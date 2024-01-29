Илья Малинин выиграл чемпионат США, исполнив четверной аксель

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Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат США, который проходил в Колумбусе.

За произвольную программу, в которой он исполнил четверной аксель, Малинин получил 185.78 баллов. Ранее его короткую программу оценили в 108,57 балла. Таким образом, по итогам двух программ Малинин занял первое место, набрав 294,35 баллов.

Второе место на чемпионате США занял Джейсон Браун, который за две программы получил 264,50 баллов.

На третьем месте финишировал Камден Пулкинен (262,33).

Максим Наумов занял четвёртое место, набрав 260,50 баллов в сумме за короткую и произвольную программу.

Чемпионат США. Мужчины. Итоги.

1. Илья Малинин – 294,35

2. Джейсон Браун – 264,50

3. Камден Пулкинен – 262,33

4. Максим Наумов – 260,50

5. Эндрю Торгашев – 239,21