Коган — о дисквалификации Валиевой: сложно было ждать объективного решения в этой ситуации

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что не ждал объективного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-делу Камилы Валиевой.

«Сложно было ожидать объективного решения в этой ситуации. Стороной процесса федерация не является, информацию мы получили, она будет тщательно проанализирована. Считаем, что российские фигуристы являются олимпийскими чемпионами в командном турнире», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Напомним, CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Наказание Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).