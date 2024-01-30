Губерниев: а всё ли правильно сделала Валиева и её команда? Не всё

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую сборную золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Я буду считать золотую медаль нашей, но это ничего не меняет. Я могу считать, вы можете считать, кто угодно может считать. В будущие годы нужно внимательнейшим образом следить за антидопинговой историей. Представьте, когда мы вернёмся, а у нас снова будут с этим проблемы. В свете скорого или нескорого нашего возвращения эти вопросы будут ключевыми. Потому что нас точно не простят, если мы вернёмся и будем нарушать правила.

К сожалению, мы лишний раз наступили на грабли. Понятно, что решение жёсткое, тяжёлое и несправедливое. Но давайте отмотаем назад — а всё ли правильно сделала Камила Валиева и её команда? Всё ли они предусмотрели? Не всё, к сожалению. Она мне глубоко симпатична, Камила — прекрасная спортсменка. Но она не пропадёт, как и все фигуристы — есть шоу. В отличие от многих других спортсменов, которые сейчас реально страдают, фигуристам есть чем заниматься.

Эта история должна лишний раз нас научить, что мелочей не бывает. Если ты прокалываешься и совершаешь ошибку, то нужны железобетонные доводы. Понятно, что и железобетонные доводы сейчас будут играть несильную роль с учётом антироссийской истерии, но тем не менее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.