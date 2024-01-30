Гербольдт: обидно за Валиеву и ребят, но всё равно буду считать олимпийское золото нашим

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую сборную золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Очень обидно за Камилу и ребят, которые, к сожалению, не получили свои заслуженные награды. Непонятно, почему вердикт был вынесен спустя такое долгое время. Если изначально знали, что существовал, почему этого не сделали до Олимпиады? Очень много вопросов по этой теме, но, к сожалению, реальность такова.

Кроме как сожалеть и пожелать Камиле терпения, больше ничего не остаётся. Я всё равно буду считать, что наша команда — олимпийские чемпионы», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.