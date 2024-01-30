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Синицина высказалась о решении ISU лишить Россию командного золота ОИ-2022

Синицина высказалась о решении ISU лишить Россию командного золота ОИ-2022
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Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина прокомментировала решение ISU лишить сборную России золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю.

Завтра соберу все. А пока скажу только, что пипец как обидно!

Бумеранг возвращается! Всех ребят люблю», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.

В результате золотые медали за командный турнир получат американские фигуристы.

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