Синицина высказалась о решении ISU лишить Россию командного золота ОИ-2022

Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина прокомментировала решение ISU лишить сборную России золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю.

Завтра соберу все. А пока скажу только, что пипец как обидно!

Бумеранг возвращается! Всех ребят люблю», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.

В результате золотые медали за командный турнир получат американские фигуристы.