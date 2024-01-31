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Источник: Камила Валиева больше не посещает тренировки Этери Тутберидзе

Источник: Камила Валиева больше не посещает тренировки Этери Тутберидзе
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17-летняя российская фигуристка Камила Валиева перестала посещать занятия заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе после оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по её допинг-делу, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

29 января CAS сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

Согласно правилам дисквалификации, Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги и на государственном льду.

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