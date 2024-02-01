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Рудковская сравнила дело Валиевой с дисквалификацией фигуристок академии «Ангелы Плющенко»

Рудковская сравнила дело Валиевой с дисквалификацией фигуристок академии «Ангелы Плющенко»
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Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская подробно рассказала о дисквалификации фигуристок Варвары Кисель и Миланы Ромашовой, которые числились в академии «Ангелы Плющенко». Рудковская сравнила инцидент с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой.

Телеведущая заявила, что всю вину за дисквалификацию Кисель и Ромашовой на себя взял главный тренер сборной Беларуси — Олег Васильев, который написал заявление по этому эпизоду. Ранее Рудковская жёстко раскритиковала комментарий Тутберидзе по поводу дисквалификации Валиевой, обвинив Этери в уклонении от ответственности.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

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