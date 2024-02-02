Вайцеховская — о деле Валиевой: не стала бы вешать всех собак на Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о роли тренера Этери Тутберидзе в деле фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Вайцеховская подчеркнула, что нельзя обвинять специалиста в том, за что в команде должен отвечать врач.

«Прочитала с утра очередную порцию размышлений коллег по кейсу Камилы Валиевой. Понятно, что желание найти крайнего велико, но я бы, кстати, не стала вешать всех собак на Этери Тутберидзе. Для кого-то было откровением, что в любой неприятной ситуации тренер прилагает массу усилий, чтобы от неё откреститься? Нет, это ещё со времён Юлии Липницкой прослеживалось. И упрекать в этом тренера сейчас как минимум нелогично.

Тем более бессмысленно пытаться постфактум обвинять человека в том, за что в любой нормальной команде отвечает врач. Особенно — конкретно взятого тренера, которая уже десяток лет во всех, пусть редких, интервью декларирует: всё, что происходит за пределами льда, её вообще не интересует.

Правильна подобная позиция или нет, вообще другой вопрос. Но вот факт весеннего месячного коммерческого чёса «Шоу Этери Тутберидзе» по городам России лично мне в создавшейся ситуации кажется неприличным, что ли…», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву и аннулировал все результаты спортсменки, показанные с декабря 2021 года. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение лишить сборную России золотых медалей за командный турнир фигуристов на ОИ-2022 в Пекине, а также лишил Валиеву титула чемпионки Европы 2022 года.