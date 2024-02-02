Роднина прокомментировала возвращение в спорт Камилы Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сказала, что возвращение в спорт российской фигуристки Камилы Валиевой будет напрямую зависеть от состояния её психики.

«Вернётся ли Валиева в спорт? Это будет зависеть от её психики: насколько вообще осталось желание что-то делать в этом виде спорта после всего, что произошло. Никто не знает, что у Камилы сейчас происходит в голове. Конечно, хотелось бы снова увидеть её волшебство на льду», — приводит слова Родниной РБ Спорт.

Напомним, 29 января 2024 года CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал её результаты в международных турнирах начиная с 25 декабря 2021 года. После её дисквалификации ISU присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр – 2022 вместо первого.

После решения CAS Валиева прекратила тренировки.