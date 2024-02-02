«Их тоже гоняют на тренировках». Евгения Медведева встала на защиту футболистов

Российская фигуристка Евгения Медведева, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, поделилась мнением о том, что тренировки футболистов по нагрузке могут быть такими же жёсткими, как в её виде спорта.

«Наблюдала за всей тренировкой «Динамо», и вот что могу сказать. Марцел Личка — MVP, всегда вкладывает в своего ученика максимум, и мы это увидели.

Говорят, что у фигуристов жёсткие тренировки, но футболистов тоже гоняют. Так что подумайте об этом, когда захотите в следующий раз поругать их с трибун», — приводит слова Медведевой «Футбольное катание».

Напомним, Евгения Медведева — болельщица московского футбольного клуба «Динамо», главным тренером которого является чешский специалист Марцел Личка.