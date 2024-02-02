«Влад завтра собирается идти на тренировку». Тренер Дикиджи — о последствиях нападения

Тренер Олег Татауров, работающий с российским фигуристом Владиславом Дикиджи, рассказал, что спортсмен остался невредимым после того, как на него напали с ножом в метро, и собирается завтра уже приехать на тренировку.

«У него нет никаких порезов. Этот мужчина был неадекватный — сегодня пятница, может быть, выпивший. Сначала он начал отбирать у него рюкзак, потом подставил нож. Влад был в наушниках, поэтому ничего не понял. Влад оттолкнул его и вышел на станции. По какой причине этот 60-летний мужчина подставил нож — непонятно. Для начала надо этого человека найти. Позже Влад обратился в полицию, сейчас он пишет заявление. Пусть полиция ищет этого человека. Слава богу, всё в порядке. Влад завтра собирается идти на тренировку», — приводит слова Татаурова «РИА Новости Спорт».