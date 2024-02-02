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«Уже посмеялись — надо поплакать». Ветлугин рассказал, что готовит к турниру шоу-программ

«Уже посмеялись — надо поплакать». Ветлугин рассказал, что готовит к турниру шоу-программ
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Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, каким будет его номер в шоу-программе. На прошлом турнире шоу-программ Ветлугин обыграл в одном номере образы других фигуристов — Загитовой, Плющенко, Туктамышевой, Ягудина, перевоплощаясь в кардинально разные образы.

«На шоу-программах можно ожидать от меня чего-то более лирического, если меня туда пустят. Уже посмеялись, и не раз — надо поплакать. Если вызывать эмоции в таком формате, то они должны быть сильнейшие. Хочется, чтобы это было потрясение, чтобы это тронуло», — рассказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, номера фигуриста всегда отличаются оригинальностью. Он также успел появиться на льду под песню «Арлекино» в образе самой Примадонны.

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