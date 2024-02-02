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Ветлугин: собирать подписи для участия в Кубке Первого канала? Было бы интересно!

Ветлугин: собирать подписи для участия в Кубке Первого канала? Было бы интересно!
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Российский фигурист Матвей Ветлугин пошутил над тем, что часть состава команд на Кубок Первого канала будут выбирать болельщики и журналисты, высказав мнение о том, что фигуристам нужно собирать подписи в свою поддержку.

«Следующий старт — Спартакиада, уже начали подготовку. Всё стандартно, будем своё дело делать. Будем работать.

Кубок Первого канала? Определённо хотел бы поучаствовать — это то, что может мотивировать, то, что придаст дополнительную энергию и азарт. Очень рассчитываю на поддержку болельщиков и журналистов, буду надеяться, что за меня проголосуют. Придумал ли слоган? Голосуй… Надо подумать! Собирать подписи? Возможно, это было бы интересно — какой фигурист собрал бы больше подписей? (смеётся)», — поделился спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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