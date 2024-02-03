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Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Произвольная программа
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10:50 Мск
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Ватанабэ: сожалею о некоторых моментах в прокате, но они станут опытом в будущем

Ватанабэ: сожалею о некоторых моментах в прокате, но они станут опытом в будущем
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Бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов — 2024 японская фигуристка Ринка Ватанабэ высказалась о своём выступлении на турнире.

«Сегодня я сожалею о некоторых моментах в прокате, но они станут опытом в будущем, и я по-прежнему рада бросить вызов самой себе. Я была немного напугана перед соревнованиями сегодня, а также немного нервничала, потому что была не в лучшей форме во время тренировки, но я всё равно попробовала выполнить тройной аксель и успешно его приземлила. Жаль, что не получился лутц. В межсезонье я хочу бросить вызов четверному тулупу или лутцу», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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