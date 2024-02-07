ISU не дал ответа о возможном лишении России медали ОИ-2022 в пользу Канады — Бреннан

Американская журналистка Кристи Бреннан на своей странице в социальных сетях прокомментировала вопрос с распределением медалей командного турнира Олимпиады-2022.

Бреннан отмечает, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не объяснил тот факт, что бронзовую награду олимпийских соревнований получили российские фигуристы.

«Прошла уже целая неделя, а от ISU нет никаких вестей, о математике, о том, какое правило он использовал, чтобы отдать бронзовую медаль Олимпийских игр 2022 года в командном турнире России, а не Канаде», — отметила она.

Ранее Бреннан написала в социальных сетях, что бронзовая медаль командного турнира должна была достаться Канаде. По её мнению, после пересчёта результатов у Канады должно было быть 55 баллов, а у России — 54. Но по решению ISU россияне получили 54 балла, а канадцы — 53.