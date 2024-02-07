Роднина: пирожки, стаканчики, клубничное пирожное — надоело слушать эти версии про Валиеву

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала версию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я в этом не специалист. Надоело слушать эти версии: пирожки, стаканчики, теперь пирожное клубничное. В какую из трёх верить? Не хочется предполагать, гадать на кофейной гуще», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 29 января 2024 года CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал её результаты в международных турнирах начиная с 25 декабря 2021 года. После её дисквалификации ISU присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр – 2022 вместо первого.