Вайцеховская — о деле Валиевой: история по жанру напоминает пространный сериал

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о деле фигуристки Камилы Валиевой после того, как CAS на своём официальном сайте опубликовал подробную мотивировочную часть дела спортсменки.

«История с дисквалификацией Камилы Валиевой по жанру больше всего напоминает пространный сериал, в каждой очередной части которого на экране появляются абсолютно неожиданные герои, прочно увязанные с предыдущим сюжетом. На этот раз (после публикации мотивировочной части решения) это «какой-то доктор, который мог посоветовать».

«Какой-то доктор» посоветовал спортсменке какие-то лекарства (общим числом — 60 наименований) и, надо полагать, растворился в пространстве, если уж за два года серьёзного, как все мы полагали, расследования не обнаружилось никаких следов этого таинственного персонажа.

Если и это не повод возобновлять полноценное расследование и делать его результаты достоянием общественности, то хорошо бы понять простую вещь. На протяжении очень многих лет заголовки типа «Очередная гениальная ученица покажет каскад с двумя квадами» будут ассоциироваться исключительно с тем «квадом», который Камила получила от CAS», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Ранее Камила Валиева была дисквалифицирована спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация Камилы Валиевой. Могло быть по-другому?