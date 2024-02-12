Андрей Мозалёв рассказал о готовности к Спартакиаде-2024

Российский фигурист, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв, перешедший 15 января 2024 года в группу Этери Тутберидзе, оценил свою готовность к соревнованиям Спартакиады сильнейших — 2024, которые пройдут в городе Магнитогорск (Челябинская область).

«Если всё будет хорошо, то подойду в таком состоянии, в котором хотел подойти к чемпионату России, можно сказать, это лучшая форма сезона», — цитирует Мозалёва ТАСС.

Напомним, до перехода в группу Тутберидзе и переезда из Санкт-Петербурга в Москву спортсмен на протяжении 12 лет занимался под руководством Кирилла Анатольевича Давыденко.

Соревнования по фигурному катанию в Магнитогорске пройдут в рамках Спартакиады-2024 с 16 по 18 февраля.