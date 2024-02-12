Андрей Мозалёв: ещё покатаюсь на международных соревнованиях

Российский фигурист, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв, перешедший в январе 2024 года в группу Этери Тутберидзе, рассказал о мотивации в условиях недопуска российских фигуристов к международным соревнованиям.

«В этом есть даже какой-то интерес. Если нас допустят и останется только одна квота на чемпионаты Европы и мира, нужно быть лучшим в России, это можно сравнить даже с международными стартами. Уверен, что ещё покатаюсь на международных соревнованиях, я не такой старый. Не знаю, что будет, работаем дальше», — цитирует Мозалёва ТАСС.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал переход Мозалёва в группу Тутберидзе, не исключив возможности смены гражданства спортсменом.