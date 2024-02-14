Мишин: вижу, как замечательные спортсмены начинают тренировать, и понимаю, что не ваше

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о предрасположенности к тренерской деятельности.

«Ключевая деталь, которая делает тренера тренером, это знания. И они у меня были. И какой-то, видимо, задаток во мне тренера всё-таки был. Потому что я сейчас смотрю, например, замечательные спортсмены, даже очень близкие мне, начинают тренировать. И я понимаю, что у них не получится, не ваше», — сказал Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Фигурное катание».

Мишин начал тренерскую деятельность в 1973 году. Среди воспитанников специалиста такие фигуристы, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие спортсмены.