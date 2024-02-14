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Софья Муравьёва прокомментировала отказ от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024

Софья Муравьёва прокомментировала отказ от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024, воспитанница Евгения Плющенко российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала снятие со Спартакиады сильнейших – 2024.

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу учувствовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи!!!» — написала Муравьёва в своих социальных сетях.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Всероссийской зимней Спартакиады – 2024 пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Напомним, в последний раз Муравьёва выходила на лёд в январе, на командном чемпионате России — 2024 по прыжкам. Она одержала победу в составе своей команды.

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