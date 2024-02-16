Даня Милохин раскрыл, сколько ему платили за участие в «Ледниковом периоде»

Известный российский блогер Даня Милохин на YouTube-канале «Макарена» откровенно ответил, какой гонорар получал за участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Напомним, он был партнёром серебряного призёра Олимпиады-2018, двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой.

Интервьюер: тебе платили за участие?

Милохин: да, да, но там сумма, которая не прям уж влияет на что-то.

Интервьюер: не очень хорошо платили?

Милохин: ляма (миллиона) три там было.

Интервьюер: в месяц?

Милохин: я не знаю, прикинь. Я даже не чувствовал. Я зарабатывал с рекламы настолько больше! У меня были хорошие контракты, поэтому мне было неважно, сколько они платят. Мне просто важно было участвовать первое время в этом.