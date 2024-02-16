Степанова и Букин: хочется получать ещё больше баллы не только за предыдущие заслуги

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление с ритм-танцем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Спортсмены получили от судей 90,06 балла.

«Просто хочется сказать — смотрите, как мы поработали после чемпионата России, было 86, стало 90. Мы много провели на льду, сделали много хорошей плотной работы, это хороший показатель того, что мы не просто стоим на месте, а работаем. Хочется работать дальше, совершенствоваться, получать ещё больше баллы, чтобы они были не только за предыдущие заслуги, но и за заслуги нынешние», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Как шоу после чемпионата России помогли в подготовке? Мы, наоборот, вздохнули, глотнули свежего воздуха. Невероятно приятно съездить за границу не просто отдохнуть в отпуск, а на какой-то турнир, на какое-то шоу, в данном случае это было шоу. Мы безумно соскучились по такой публике, не нашей публике, они принимали нас так, как никогда. Людей было не так много, иногда бывали неполные залы, но принимали очень тепло и нас это заряжало невероятно», — рассказала Степанова.

«Китай для нас — это обычно всегда соревнования, это выступления и иной внутренний настрой. Сейчас мы открыли для себя Китай немного иной, это были показательные выступления, мы могли гулять, ездить, наслаждаться их культурой. Это был очень интересный тур, у нас было шесть шоу, они все прошли на позитиве, мы успели погулять, вздохнуть и перезагрузиться. Приехали сюда более спокойные и уверенные, потому что хорошо поработали», — отметил Букин.

«За то небольшое количество времени, что мы были в Китае, мы поняли, что это необходимо — выезжать спортсменам за границу и выступать там, соревноваться там, выступать просто в шоу, это безумный опыт. Хочется, чтобы такие выезды были почаще», — добавила Степанова.