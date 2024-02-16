Евгений Семененко лидирует после короткой программы на Спартакиаде сильнейших
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Российский фигурист Евгений Семененко занял промежуточное первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.
Судьи оценили прокат Семененко в 104,84 балла. На второй строчке расположился Владислав Дикиджи с результатом в 99,92 балла, тройку лучших замкнул Роман Савосин (98,45 балла).
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
16 февраля 2024, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
104.84
2
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
99.92
3
Роман Савосин
Москва
98.45
Спартакиада — 2024. Фигурное катание. Магнитогорск.
Короткая программа, мужчины
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 104,84
2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 99,92
3. Роман Савосин (Москва) — 98,45
С произвольной программой фигуристы выступят завтра, 17 февраля.
Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших завершатся 18 февраля.
Комментарии
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