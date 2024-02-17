«Это отправная точка». Мозалёв — о первом после перехода прокате на Спартакиаде-2024

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, что не очень доволен прокатом произвольной программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, однако подчеркнул, что они вместе с новым штабом будут работать над этим.

«От соревнований впечатление хорошее, от проката не очень. Это первый старт с новым штабом, будет отправной точкой, от которой будем отталкиваться и работать. Я всего месяц как перешёл, это короткое время, чтобы что-то поменялось. Новый город, надо ко всему привыкнуть.

Что сказали тренеры после проката? Какие-то замечания, ошибки, сказали, что будем работать.

Как Москва? Пока ещё не на 100 процентов адаптировался, после Питера Москва будет оставаться чужим городом. Вид из окна устраивает вполне», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, фигурист перешёл в группу к Этери Тутберидзе и переехал из Санкт-Петербурга в Москву. На момент написания новости произвольная программа среди мужчин продолжается, результат Мозалёва 254,32, пока что он находится на втором месте.