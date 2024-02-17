Евгений Семененко завоевал золото среди мужчин на Спартакиаде-2024. Кондратюк второй
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Российский фигурист и двукратный чемпион России Евгений Семененко стал победителем среди мужчин на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. В сумме за два проката фигурист набрал 304,40 балла.
Второе место завоевал Марк Кондратюк, набрав 297,72 балла. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи — 283,48 балла.
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
304.40
2
Марк Кондратюк
Москва
297.72
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
283.48
Отметим, что Семененко выиграл и короткую, и произвольную программу. В коротком выступлении он установил новый рекорд среди российских фигуристов-мужчин, набрав 104,84 балла. Прошлым рекордсменом был Пётр Гуменник.
Напомним, турнир по фигурному катанию продлится до 18 февраля. Сегодня, 17 февраля, начнётся короткая программа у женщин. Победителями в танцах на льду стал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина.
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