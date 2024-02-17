Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко завоевал золото среди мужчин на Спартакиаде-2024. Кондратюк второй

Евгений Семененко завоевал золото среди мужчин на Спартакиаде-2024. Кондратюк второй
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист и двукратный чемпион России Евгений Семененко стал победителем среди мужчин на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. В сумме за два проката фигурист набрал 304,40 балла.

Второе место завоевал Марк Кондратюк, набрав 297,72 балла. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи — 283,48 балла.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
304.40
2
Марк Кондратюк
Москва
297.72
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
283.48

Отметим, что Семененко выиграл и короткую, и произвольную программу. В коротком выступлении он установил новый рекорд среди российских фигуристов-мужчин, набрав 104,84 балла. Прошлым рекордсменом был Пётр Гуменник.

Напомним, турнир по фигурному катанию продлится до 18 февраля. Сегодня, 17 февраля, начнётся короткая программа у женщин. Победителями в танцах на льду стал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина.

Материалы по теме
У Петросян нет соперниц на Спартакиаде! Или кто-то бросит вызов ученице Тутберидзе? LIVE
Live
У Петросян нет соперниц на Спартакиаде! Или кто-то бросит вызов ученице Тутберидзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android