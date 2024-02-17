Дикиджи: для меня всегда задача — катать для себя и стараться катать чисто

Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление в Магнитогорске. Он заявил, что доволен результатом, потому что сумел остаться на пьедестале, а чтобы обыграть Евгения Семененко ему нужно поработать над второй оценкой.

«Доволен, очень доволен. Как можно быть недовольным? Можно лучше конечно, но сегодня немножко подкосило меня, переживал больше чем на ЧР. Не знаю, почему. Я рад, что я все таки остался на пьедестале, конечно, отлегло. Соревнования закончились, сейчас уже спокойно, хорошо, уже нет адреналина — замечательные чувства.

Для меня всегда задача — катать для себя и стараться катать чисто. Я не борюсь за какие-то места, стараюсь откататься без касания попой по льду. Я просто хочу катать программы в удовольствие. Я понял, что я оказывается конкурентноспособный и теперь можно чуть-чуть повышать планку. Думаю, это можно считать главным итогом сезона.

Реально ли обыграть Семененко? В принципе тут все мужики сильные. Женя тоже хорош, силен, понятное дело, но я думаю, это возможно. Мне, наверное, надо еще больше работать над второй оценкой и стал катать, само собой. И опыта добавить, конечно" — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, что Дикиджи судьи оценили в 283,48 баллов в сумме за два проката.