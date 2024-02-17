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Дикиджи: для меня всегда задача — катать для себя и стараться катать чисто

Дикиджи: для меня всегда задача — катать для себя и стараться катать чисто
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Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление в Магнитогорске. Он заявил, что доволен результатом, потому что сумел остаться на пьедестале, а чтобы обыграть Евгения Семененко ему нужно поработать над второй оценкой.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
304.40
2
Марк Кондратюк
Москва
297.72
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
283.48

«Доволен, очень доволен. Как можно быть недовольным? Можно лучше конечно, но сегодня немножко подкосило меня, переживал больше чем на ЧР. Не знаю, почему. Я рад, что я все таки остался на пьедестале, конечно, отлегло. Соревнования закончились, сейчас уже спокойно, хорошо, уже нет адреналина — замечательные чувства.

Для меня всегда задача — катать для себя и стараться катать чисто. Я не борюсь за какие-то места, стараюсь откататься без касания попой по льду. Я просто хочу катать программы в удовольствие. Я понял, что я оказывается конкурентноспособный и теперь можно чуть-чуть повышать планку. Думаю, это можно считать главным итогом сезона.

Реально ли обыграть Семененко? В принципе тут все мужики сильные. Женя тоже хорош, силен, понятное дело, но я думаю, это возможно. Мне, наверное, надо еще больше работать над второй оценкой и стал катать, само собой. И опыта добавить, конечно" — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, что Дикиджи судьи оценили в 283,48 баллов в сумме за два проката.

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