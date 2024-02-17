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Аделия Петросян лидирует после короткой программы на Спартакиаде сильнейших

Аделия Петросян лидирует после короткой программы на Спартакиаде сильнейших
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Российская фигуристка Аделия Петросян, чемпионка России — 2024, заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

Судьи оценили прокат Петросян в 86,29 балла. На второй строчке расположилась Анна Фролова с результатом в 76,55 балла, тройку лучших замкнула Ксения Синицына (75,75 балла).

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2024, суббота. 16:20 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.29
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
76.55
3
Ксения Синицына
Москва
75.75

Спартакиада — 2024. Фигурное катание. Магнитогорск.
Короткая программа, женщины

1. Аделия Петросян (Москва) — 86,29
2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 76,55
3. Ксения Синицына (Москва) —75,75

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