Аделия Петросян лидирует после короткой программы на Спартакиаде сильнейших

Российская фигуристка Аделия Петросян, чемпионка России — 2024, заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

Судьи оценили прокат Петросян в 86,29 балла. На второй строчке расположилась Анна Фролова с результатом в 76,55 балла, тройку лучших замкнула Ксения Синицына (75,75 балла).

Спартакиада — 2024. Фигурное катание. Магнитогорск.

Короткая программа, женщины

1. Аделия Петросян (Москва) — 86,29

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 76,55

3. Ксения Синицына (Москва) —75,75