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Ксения Синицына: я стала взрослее, рада, что теперь катаю другой стиль в произвольной

Ксения Синицына: я стала взрослее, рада, что теперь катаю другой стиль в произвольной
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2024 19-летняя российская фигуристка Ксения Синицына призналась, что её очень радует произвольная программа, которую ей поставили в текущем сезоне.

«Я стала взрослее, произвольная – другой стиль, чему я очень рада. Всегда мечтала катать такую зажигательную программу, тренеры меня услышали, и мы сделали такую танцевальную, эмоционально яркую программу.

Турнир шоу-программ? У нас уже есть идеи, будем обязательно подавать заявку, надеюсь, меня допустят и мы сможем воплотить эти идеи», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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