Косторная – об операции на бедре: так страшно стало, а если не поможет? Что, всё заново?

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная рассказала об операции, последствия которой не позволили ей полноценно выступать в женском одиночном катании.

«В парное катание я не то, чтобы захотела. У меня была операция, после неё было сложно собирать прыжки в полном объёме, который требует одиночное катание.

Из-за чего была операция? Как всегда, типичный спортсмен: что-то больно — тренируемся дальше, пару раз сходила на физио, ничего не помогло. Потом на сборах после отпуска я вышла, — надеялась, что всё прошло, отпуск же чуть меньше месяца, — день покаталась, на следующий стало неприятненько, а на третий день я уже не могла ходить. Это было бедро. Елена Германовна (Буянова. — Прим. «Чемпионат») отправила меня на МРТ. Я говорила: «Нет, у меня нет травмы, у меня ничего не болит». И тут меня взяли, вывезли с баз, отправили на рентген, МРТ, КТ, всё-всё-всё. Я по привычке подумала: «Ну что я могу сказать? Переутомление. Стандартный набор спортсмена». Я прочитала описание, ничего такого страшно звучащего для меня не увидела, поэтому вышла на лёд. И тут тренер, хореограф, врачи: «Алёна, что мы будем с этим делать, а как дальше? Как собираешься кататься?» Оказался там какой-то отрыв-разрыв — в общем, нужна была операция. Вариантов не было. Я такая: «В смысле? А так не пройдёт? А физио, подорожник, алоэ?!» Мне ответили: «Ты можешь ничего не делать, отсидеться дома, но ты понимаешь, что это бедро, не голеностоп, не рука? То есть хочешь-не хочешь, сидя дома, ты будешь его дёргать». Я подумала: «Блин, ну сделаю и забуду», а потом так страшно стало, это ж в больнице надо лежать, под наркозом быть, а если не поможет, то, что, заново всё? Были смешанные чувства.

Зажило бы бедро, если бы я завершила карьеру? Да. Легла ли я под нож, чтобы вернуться в спорт? Да. В обычной жизни мне это мешало бы, только если я по лестнице активно поднимаюсь, при наступании, можно же на лифте подняться. Тут либо операция и спорт, либо обычная жизнь», — сказала Косторная на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.