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Косторная рассказала, с какой фигуристкой связалась сразу после операции на бедре

Косторная рассказала, с какой фигуристкой связалась сразу после операции на бедре
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная раскрыла подробности своей операции на бедре. Она сделала её в сентябре 2022 года.

«В общей сложности около четырёх часов шла операция, не много. Полетали под наркозом? Ага. Мне дали масочку подышать, были интересные ощущения. Сказали посчитать, до 10 посчитала. Потом поняла, что меня сильно рубит, спать хочу. Но я такая: «Нет! Я буду сопротивляться до конца, сколько я смогу продержаться?» Секунда. Проснулась я в отделении реанимации. Я заорала: «Дайте мне телефон, я запишу кружочек Ане Щербаковой», — сказала Косторная на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

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