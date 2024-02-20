Вайцеховская считает, что Тутберидзе откровенно неважно, что происходит в России

Спортивный журналист и советская спортсменка Елена Вайцеховская заявила, что Тутберидзе несколько демонстративно показывает равнодушие к тому, что происходит в стране. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах», — сказала Вайцеховская в соцсетях.

Отметим, что это высказывание по поводу Тутберидзе и некоторых других тренеров Елена связала с неравной спортивной борьбой между спортивными парами на Спартакиаде сильнейших — 2024. Сама Этери Тутберидзе не приезжала в Магнитогорск на турнир по фигурному катанию. Её учеников сопровождали тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.