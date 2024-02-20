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Лайшев: статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять

Лайшев: статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять
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Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Лайшев подчеркнул, что спортсменка способна выдержать суровое решение CAS, а её статус одной из лучших фигуристок в истории останется непоколебимым.

«Валиевой хватит сил, чтобы справиться с абсолютно бредовым решением CAS. Все будут ждать её на льду с нетерпением. Статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять. Весь мир видел её гениальность. И никакие решения судов на это не повлияют. А всякие ВАДА, CAS и МОК – организации без человеческого лица, раз так ужасно поступили с молодой спортсменкой», — приводит слова Лайшева «РБ Спорт».

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