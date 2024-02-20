Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: Алина будет генеральным менеджером

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о роли олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой в управлении собственной спортивной школой в Татарстане.

«Она же не тренер, она больше спортсмен. Алина будет неким таким, как в хоккее говорят, генеральным менеджером. Будет всё равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи. У неё есть команда, ребята, которые компетентны. Есть наработки по специалистам, которые будут здесь работать. В основном это Москва и Санкт-Петербург, надо и условия все обсудить, потому что они, может быть, будут работать вахтовым методом», — сказал Леонов.

Напомним, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что открытие школы Загитовой в Казани планируется к сентябрю текущего года. Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.