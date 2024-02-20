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Слюсаренко назвал Николая Морозова выдающимся постановщиком

Слюсаренко назвал Николая Морозова выдающимся постановщиком
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Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко назвал Николая Морозова выдающимся постановщиком.

«Был Николай Морозов, которого я считаю абсолютно выдающимся постановщиком. Я очень многое у него почерпнул. И ведь все эти специалисты, включая Сергея Плишкина (постановщик в группе Слюсаренко. – Прим «Чемпионата»), разные. Для Николая было важно максимально подстроиться под спортсмена. Он делал программу таким образом, чтобы она вышла прежде всего удобной. Сергей, напротив, любит «прогибать» фигуристов под своё видение. Это поначалу создаёт определённые проблемы, но спустя какое-то время люди начинают справляться с задачей», — приводит слова Слюсаренко RT.

Ранее президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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