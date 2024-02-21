Журанков: Синицына с Фроловой сделали финал Гран-при по-настоящему красивым

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о конкуренции за места на пьедестале Спартакиады сильнейших в женском одиночном зачёте.

«Когда стало известно, что Софья Муравьева не выступит, мне было жалко, потому что та борьба, которая была по сезону, как будто бы исчезнет. Но Синицына с Фроловой сделали финал Гран-при в Магнитогорске по-настоящему красивым. Ты говоришь, какие классные программы, чистота катания, чистота исполнения, это добавляет какой-то прозрачности тому, что мы видели. Смотреть было безумно интересно. Ты смотришь не за борьбой, а за искусством, которое на льду, и всё равно это искусство рождается в напряжении. От этого оно становится ещё более завораживающим», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Москвичка Ксения Синицына стала бронзовым призёром Спартакиады сильнейших в женском одиночном катании, Анна Фролова из Санкт-Петербурга завоевала серебряную медаль, в итоговом протоколе разрыв между соперницами составил 1,33 балла. Победителем Спартакиады стала Аделия Петросян из Москвы.