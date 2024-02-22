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Валиева — об Играх будущего: очередное подтверждение, что Россия не изолирована от мира

Валиева — об Играх будущего: очередное подтверждение, что Россия не изолирована от мира
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от церемонии открытия Игр будущего в Казани.

«Спорт был и остаётся огромной частью моей жизни, и мне радостно наблюдать, что в нашей стране его развитию уделяют такое внимание!

Я побывала на открытии Игр будущего — нового международного турнира в стиле фиджитал, смешения привычного всем спорта и виртуальной реальности. Это совершенно новый формат, который ещё никто не делал в мире. Зрители увидят зрелищные матчи по футболу, хоккею, баскетболу в формате фиджитал, а также состязания в таких инновационных видах, как битва роботов и гонки дронов. Думаю, это будет незабываемо! В соревнованиях примут участие порядка 2 тыс. атлетов из более чем 100 стран. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наша страна не изолирована от остального мира, а развивается и отлично чувствует себя на мировой арене! Если будете в Казани, обязательно посетите Игры будущего!» — написала Валиева в соцсетях.

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