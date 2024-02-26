«Да, и?» Туктамышева выложила провокационное ретровидео своих побед

Российская фигуристка, чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева выложила пост в телеграм-канале, в котором намекнула, что благодаря фигурному катанию стала богатой и знаменитой.

На видео демонстрируется подборка с фотографиями выступлений фигуристки.

«Ты всё время катаешься, в будущем тоже на этом собираешься зарабатывать? Yes. And?» — подписано видео в посте.

Напомним, Туктамышева комментировала соревнования фигуристов на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024, которые проходили 17–18 февраля в Магнитогорске.

27-летняя фигуристка не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимает участие в ледовых шоу.