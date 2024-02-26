«Страх, паника, непонимание». Дикиджи рассказал о падении на Спартакиаде-2024

Серебряный призёр чемпионата России – 2024, победитель этапов Гран-при России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, как воспринял падение с четверного лутца в первой половине произвольной программы на Спартакиаде-2024. Дикиджи по итогам соревнований стал третьим.

«Я не допускал падения. Немножко подбило это, конечно. Я всегда боюсь не сделать первый элемент, потому что в этом случае становится морально очень тяжело катать оставшуюся программу. Когда ошибка случилась, в голове возникли страх, паника, какое-то непонимание: «Как так вообще можно, не сделать прыжок в самый нужный момент?» Но как-то переборол себя, заставил. Сказал мысленно самому себе: «Ничего страшного, главное, на лёд не сел. Так что работай дальше, борись», — приводит слова Дикиджи RT.