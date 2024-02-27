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За чью команду будешь болеть за Кубке Первого канала?

За чью команду будешь болеть за Кубке Первого канала?
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2 и 3 марта в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024.

Капитанами команд на этих соревнованиях будут олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: за чью команду будешь болеть за Кубке Первого канала?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, жеребьёвка соревнований состоится 1 марта на катке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. Сам Кубок пройдёт в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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