За чью команду будешь болеть за Кубке Первого канала?

2 и 3 марта в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024.

Капитанами команд на этих соревнованиях будут олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: за чью команду будешь болеть за Кубке Первого канала?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, жеребьёвка соревнований состоится 1 марта на катке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. Сам Кубок пройдёт в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.