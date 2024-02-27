Княжук вспомнил, как встал в пару с Хабибуллиной

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» в беседе с Андреем Журанковым, как встретились на первой тренировке.

Андрей: Ничего себе! А какое у тебя сложилось первое впечатление, когда он пришёл? Тебе же сказали, что нашли партнёра-одиночника.

Наталья: Красивый мальчик пришёл.

Илья: Ты потом говорила: «Что это за лох такой, который не умеет прыгать».

Наталья: Да не правда! Я так сказала, когда он пришёл в зал. Мы там прыгали, это был его первый день. А он в зале прыгает в разы хуже, чем на льду.

Илья: Я вообще не умею в зале прыгать.

Наталья: В зале он может сделать разве что дупель. И то — еле-еле.

Илья: Максимум — тур двойной.

Наталья: А на льду всё прыгает. Ему не нужно прыгать в зале — такой человек просто. И вот тогда он пришёл в зал и еле-еле запрыгал этот дупель в две ноги, я смотрю и думаю: «Как так? Мне же сказали, он все тройные делает и тройной аксель прыгает».

А вообще, когда он только зашёл, я помню, что подумала: «Красивый мальчик зашёл».

Напомним, Хабибуллина и Княжук катаются в паре с 2019 года.