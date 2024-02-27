Хабибуллина и Княжук — об изучении четверного выброса: может, у нас он хорошо пойдёт?

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Спортсмены в беседе с ведущими выразили желание попробовать исполнить четверной выброс.

Наталья Хабибуллина: Конечно. Страшнее заходить в элементы такие. Подкрут не пробовала никогда, поэтому интересно. Иногда делаешь тройной с таким приличным запасом, так легко, удобно и думаешь, может, проще реально четверной. Может, у нас он хорошо пойдёт?

Андрей Журанков: А Илья что скажет?

Илья Княжук: Ну, да.

Наталья Хабибуллина: Тоже хочет попробовать.

Екатерина Боброва: У него варианта, мне кажется, нет.

Ранее Хабибуллина назвала четверной выброс очень опасным элементом.