«Было вообще не больно». Хабибуллина и Княжук рассказали, как учили тройной аксель в паре

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Спортсмены в беседе с ведущими рассказали, как учили тройной аксель в паре.

Журанков: Подожди, ладно. У Ильи был тройной аксель в юниорах, а у тебя что с тройным акселем?

Хабибуллина: Мы начали напрыгивать на полу в том году, в марте.

Княжук: Лучше меня прыгает на полу.

Хабибуллина: Потом на льду на удочке я попрыгала тоже в марте. И на какой-то тренировке — в середине мы нарабатываем прыжки — нам говорят, что давайте дупель попрыгаем. Я просто прыгала. И как-то с запасом, хорошо. Мне говорят: «Наташ, давай в тройной аксель зайдёшь». Я не помню, как я так зашла, пошла надела шорты спасательные, покаталась минуты две-три. Хоп и зашла, вкрутилась. Хотя сейчас так просто подумать, наверное, страшно зайти.

Княжук: Это было неприятное падение, на пятку туда (кивает головой назад).

Хабибуллина: Ну, честно, было вообще не больно. Я зашла на первую попытку, вылетела и на пятку приземлилась. Зашла на вторую и, по крайней мере, на ход назад упала.

Княжук: Наташа делала очень неплохие попытки.

Хабибуллина: При том, что я раскрывалась в воздухе. Я вкручивалась и вместо того, чтобы дальше дожать группировку, я начинала раскрываться, потому что не знаю, как делать.