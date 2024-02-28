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Стали известны позиции России и Канады по апелляциям на решение ISU

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пресс-релизе указал позиции российской и канадской стороны по апелляциям на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Канадская сторона требует провести перерасчёт очков и установить следующий порядок призёров командного турнира ОИ-2022:

США — 67 очков. Япония — 65. Канада — 55. Россия — 54. Китай — 52.

Олимпийский комитет России (ОКР) в своей апелляции требует утвердить следующий порядок призёров:

Россия. США. Япония.

Напомним, после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и аннулирования её результатов ISU принял решение присудить золото командного турнира фигуристов сборной США. Команда России согласно этому решению должна получить бронзовые медали.