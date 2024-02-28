Стали известны позиции России и Канады по апелляциям на решение ISU

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пресс-релизе указал позиции российской и канадской стороны по апелляциям на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Канадская сторона требует провести перерасчёт очков и установить следующий порядок призёров командного турнира ОИ-2022:
- США — 67 очков.
- Япония — 65.
- Канада — 55.
- Россия — 54.
- Китай — 52.
Олимпийский комитет России (ОКР) в своей апелляции требует утвердить следующий порядок призёров:
- Россия.
- США.
- Япония.
Напомним, после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и аннулирования её результатов ISU принял решение присудить золото командного турнира фигуристов сборной США. Команда России согласно этому решению должна получить бронзовые медали.