Почётный президент ФФККР: Валиевой будет очень сложно вернуться после дисквалификации

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил мнение, что российской фигуристке Камиле Валиевой будет непросто вернуться в большой спорт после завершения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Писеев подчеркнул, что сложности с возвращением в спорт могут быть связаны с ущербом, нанесённым психологическому состоянию фигуристки.

«Для меня это историческая личность в фигурном катании во всех отношениях, такого лидера, как Камила, в женском одиночном катании не было, и очень жаль, что с ней такое произошло. Очень хотелось бы надеяться, что она вернётся, но думаю, ей это будет очень сложно сделать. Дай бог, она сильная, но ей так много сейчас приходится переживать… А силы, и моральные в том числе, тоже небезграничны. Но надежда умирает последней», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».

Напомним, срок дисквалификации Валиевой истечёт в декабре 2025 года. Из-за отстранения фигуристки и аннулирования её результатов сборная России была лишена золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года.