«Способный и работоспособный»: Мишин — о чемпионе России среди новисов из своей группы

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о своём ученике, победителе чемпионата России среди новисов Романе Хамзине.

«Способный – раз, работоспособный – два, и имеет у себя хорошего тренера Мишину Татьяну Николаевну, а я являюсь спутником этого дуэта», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Роман Хамзин родился в 2011 году в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2024 года он выиграл региональные соревнования «Хрустальный конёк» в рамках первенства Санкт- Петербурга, а 25 февраля стал победителем Мемориала Станислава Жука в Йошкар-Оле среди мальчиков старшей возрастной группы. После исполнения элементов Роман шёл на восьмом месте, но после этого выиграл короткую и произвольную программу.