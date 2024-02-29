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«Способный и работоспособный»: Мишин — о чемпионе России среди новисов из своей группы

«Способный и работоспособный»: Мишин — о чемпионе России среди новисов из своей группы
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о своём ученике, победителе чемпионата России среди новисов Романе Хамзине.

«Способный – раз, работоспособный – два, и имеет у себя хорошего тренера Мишину Татьяну Николаевну, а я являюсь спутником этого дуэта», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Роман Хамзин родился в 2011 году в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2024 года он выиграл региональные соревнования «Хрустальный конёк» в рамках первенства Санкт- Петербурга, а 25 февраля стал победителем Мемориала Станислава Жука в Йошкар-Оле среди мальчиков старшей возрастной группы. После исполнения элементов Роман шёл на восьмом месте, но после этого выиграл короткую и произвольную программу.

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