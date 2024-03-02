Загитова рассказала, как готовилась к роли капитана команды на Кубке Первого канала

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, как готовилась к роли капитана на Кубке Первого канала.

«Я выписывала баллы каждого спортсмена за короткую и произвольную программы, также выписывала рейтинг по чемпионату России, насколько все пришли в форму. Как сказала Аня Щербакова, в ходе жеребьёвки чуть-чуть поменялась тактика.

Считаю, что моя команда хорошая, заряженная на победу, молодая. Начинали обсуждение в автобусе, потом мы пришли в мой номер, чтобы никто не подслушал нашу тактику (смеётся). Все выдвигали свои предложения, я пыталась ко прислушиваться. Также подходила ко всем тренерам, спрашивала, насколько готов спортсмен, и потому уже коллегиально мы обсуждали и пришли к общему знаменателю, который все уже увидели», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.